Tragedia a Roccelletta di Borgia, 32enne muore in seguito ad un malore

Tragedia sulla spiaggia di Roccelletta di Borgia alle porte di Catanzaro. Un giovane di 32 anni è deceduto questa mattina in seguito a un malore. Una volta lanciato l’allarme è intervenuto sul posto il 118 e poco dopo l’elisoccorso.

Il personale sanitario ha tentato disperatamente e in ogni modo di rianimare l’uomo, che era stato male e aveva perso conoscenza, ma ogni tentativo è stato vano e ne ha potuto solo constatare la morte.

Sul posto anche i Carabinieri per gli accertamenti di rito ma non ci sarebbero dubbi sulle cause naturali del decesso. (CatanzaroInforma.it)