Tragedia a Soverato: ritrovato il corpo senza vita di un uomo, indagini in corso

Drammatico ritrovamento nelle scorse ore nel territorio comunale di Soverato, dove il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto in circostanze tuttora al vaglio delle autorità.

Sul luogo del ritrovento sono tempestivamente intervenuti i Carabinieri della Compagnia locale insieme al magistrato di turno della Procura della Repubblica competente.

Gli inquirenti hanno immediatamente avviato i rilievi tecnici e le attività peritali necessarie a mettere in sicurezza la zona e raccogliere ogni elemento utile alle indagini.

Al momento non sono state rese note le generalità della vittima né le possibili cause del decesso. Le forze dell’ordine e la magistratura mantengono il massimo riserbo mentre proseguono gli approfondimenti investigativi per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto e chiarire tutti i contorni della vicenda.