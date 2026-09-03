Tragedia alla Rendacia Sud di Sant’Andrea Apostolo dello Jonio, il Tribunale di Catanzaro dispone l’archiviazione

Il GIP accoglie la richiesta della Procura: dagli approfondimenti investigativi non sono emersi elementi di responsabilità a carico del legale rappresentante della comunità terapeutica, difeso dall’Avv. Luigi Aloisio.

Il Tribunale di Catanzaro ha disposto l’archiviazione del procedimento penale relativo alla tragica morte di una paziente, avvenuta nel maggio del 2023 mentre la donna si trovava presso la comunità terapeutica psichiatrica Rendacia Sud S.r.l..

Con decreto depositato il 20 luglio 2026, il Giudice per le indagini preliminari, dott.ssa Gilda Danila Romano, ha accolto la richiesta formulata dalla Procura della Repubblica, disponendo l’archiviazione del procedimento nel quale risultava indagato il legale rappresentante della struttura.

La vicenda aveva avuto origine dalla querela presentata dalla sorella della vittima, affetta da disturbo bipolare e sottoposta a misura di sicurezza della libertà vigilata ed ospite della struttura. Secondo quanto ricostruito nel provvedimento giudiziario, la sera del 19 maggio 2023 la donna era stata accompagnata nella propria stanza dopo cena e controllata per l’ultima volta intorno alle ore 23. La mattina seguente, non essendosi presentata per la somministrazione della terapia, gli operatori avevano verificato la sua assenza dalla stanza, accertando successivamente il tragico gesto.

A seguito della prima richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero, i familiari della donna avevano presentato opposizione, contestando, tra l’altro, l’assenza di sistemi di sorveglianza all’esterno della struttura e sollevando dubbi circa l’adeguatezza della comunità rispetto alla patologia della paziente. Il GIP aveva quindi invitato la Procura a svolgere ulteriori accertamenti sui punti indicati dalla parte opponente.

Le nuove indagini, tuttavia, non hanno fatto emergere elementi tali da modificare le conclusioni iniziali. La Procura ha quindi reiterato la richiesta di archiviazione e, dopo una nuova opposizione della parte offesa, il Giudice ha definitivamente disposto la chiusura del procedimento.

Particolarmente significativa è la motivazione contenuta nel decreto. Il Tribunale evidenzia infatti che gli approfondimenti svolti hanno consentito di accertare che non sussistevano irregolarità nella gestione della struttura, anche con riferimento ai requisiti previsti dalla normativa, e che la comunità risultava conforme alla legge, tanto da avere ottenuto esito positivo nel procedimento per il rinnovo dell’accreditamento.

Quanto alla mancanza di sistemi di sorveglianza esterni, il provvedimento richiama la particolare natura delle strutture terapeutiche di questo tipo, che devono essere improntate a un modello il più possibile friendly e domestico, finalizzato a favorire lo svolgimento di attività all’aperto e il reinserimento sociale degli ospiti, senza introdurre forme di restrizione o costrizione incompatibili con tale funzione.

Il Giudice ha inoltre escluso la sussistenza dei presupposti per configurare il reato previsto dall’articolo 580 del codice penale, relativo all’istigazione o all’aiuto al suicidio, rilevando l’assenza di qualsiasi elemento oggettivo, anche solo di natura psicologica, riconducibile all’indagato che potesse essere finalizzato a istigare, determinare o agevolare il gesto della vittima.

L’ulteriore opposizione dei familiari è stata infine ritenuta inammissibile, poiché non indicava nuovi e specifici elementi investigativi suscettibili di giustificare un ulteriore proseguimento delle indagini.

Il procedimento viene così definitivamente archiviato, all’esito di un articolato iter investigativo che ha visto anche lo svolgimento di ulteriori approfondimenti richiesti dallo stesso Giudice.