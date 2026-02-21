Tragedia all’alba sulla SS18: schianto contro un autoarticolato, muore un 50enne

Nelle prime ore di questa mattina, ore 02.20 circa, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, Distaccamento di Lamezia Terme, è intervenuta sulla Strada Statale 18, nel territorio del comune di Falerna, a seguito di un grave incidente stradale che ha coinvolto un autoarticolato e un’autovettura.

A causa dell’impatto, la SS18 è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni sino al termine delle operazioni di soccorso. Nel sinistro ha perso la vita un uomo classe 1973, rimasto incastrato tra le lamiere del veicolo.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto alle operazioni di estricazione della vittima, nonché alla messa in sicurezza del sito e dei veicoli coinvolti.

Il conducente dell’autoarticolato è rimasto lievemente ferito ed è stato trasferito presso una struttura ospedaliera per ulteriori controlli e accertamenti.

Sul posto sono intervenuti gli operatori della Polizia Stradale, Carabinieri e medico legale per gli adempimenti di competenza ed inoltre il personale ANAS per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale. Intervento concluso alle ore 07.00 circa.