Tragedia all’alba sulla Statale 18: ciclista travolto e ucciso

Il silenzio del primo mattino sulla costa tirrenica cosentina è stato spezzato oggi da un drammatico incidente stradale. Intorno alle ore 7:00, in località Coreca, frazione di Amantea, un ciclista di 46 anni ha perso la vita a seguito di un violento impatto con un furgone lungo la Statale 18 Tirrena Inferiore.
La dinamica dell’incidente
La vittima, un uomo di 46 anni originario del Bangladesh, stava percorrendo l’arteria stradale in sella alla sua bicicletta quando, nei pressi di un noto ristorante della zona, è avvenuto lo scontro.
Secondo le prime ricostruzioni — ancora al vaglio degli inquirenti — sembra che il ciclista stesse tentando di attraversare la carreggiata per immettersi in una stradina laterale proprio mentre sopraggiungeva il mezzo pesante.
L’impatto è stato estremamente violento e non ha lasciato scampo all’uomo, che è morto sul colpo. Il conducente del furgone, un uomo residente nella zona, si è immediatamente fermato per prestare i primi soccorsi, ma ogni tentativo di rianimazione da parte dei sanitari del 118, giunti tempestivamente sul posto, si è rivelato purtroppo inutile.
Le indagini in corso
Sul luogo della tragedia sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Paola per effettuare i rilievi tecnici necessari a ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro.
Un aiuto determinante potrebbe arrivare dalla tecnologia: i militari stanno infatti analizzando le immagini di una telecamera di sicurezza installata proprio in prossimità del punto dell’impatto, che potrebbe aver ripreso l’esatta sequenza dei fatti.
Disagi alla circolazione
L’incidente ha causato pesanti rallentamenti al traffico sulla Statale 18, una delle arterie più trafficate della provincia. Le forze dell’ordine hanno gestito la viabilità a senso unico alternato per diverse ore, consentendo le operazioni di messa in sicurezza della carreggiata e la rimozione dei mezzi coinvolti.
Il conducente del furgone è stato regolarmente identificato e la sua posizione resta ora al vaglio dell’autorità giudiziaria, come da prassi in caso di omicidio stradale.