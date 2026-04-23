Tragedia di Catanzaro, nella notte il trasferimento della piccola Maria Luce al Gaslini

È atterrato ieri sera alle 21.49 all’aeroporto di Lamezia Terme ed è ripartito quasi tre ore dopo, alle 00.29, il volo dell’Aeronautica militare del 31° Stormo, dopo aver preso in carico Maria Luce, la bimba di 6 anni unica superstite della tragedia di via Zanotti Bianco, operata nel pomeriggio al Pugliese-Ciaccio di Catanzaro.

A bordo l’équipe del Gaslini di Genova, composta in particolare da un rianimatore e da un’infermiera della Rianimazione pediatrica, impegnati nelle operazioni di assistenza e accompagnamento clinico della piccola.

Nella notte tra lunedì e martedì, infatti, la 46enne Anna Democrito si è lanciata dal terzo piano della propria abitazione insieme ai tre figli. Due di loro sono morti, mentre la piccola è rimasta ferita in modo gravissimo.

La decisione di trasferire la bambina è maturata dopo il confronto clinico tra i professionisti delle due strutture e la conseguente valutazione specialistica, con l’obiettivo di garantirle la migliore continuità assistenziale possibile in un contesto altamente specializzato.