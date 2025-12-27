Tragedia di Natale in Calabria: Giuseppe muore a 22 anni in un incidente stradale

Quello che doveva essere un giorno di festa e condivisione si è trasformato in una tragedia che ha sconvolto due comunità.

Giuseppe Crispo, un giovane di soli 22 anni, ha perso la vita nelle prime ore del mattino di Natale a causa di un drammatico incidente stradale avvenuto lungo le strade della provincia di Cosenza.

​La dinamica del sinistro

​Secondo le prime ricostruzioni, il giovane stava facendo rientro nel capoluogo dopo aver trascorso la serata a San Marco Argentano. Intorno alle 4:00 del mattino, per cause che sono tuttora al vaglio delle autorità inquirenti, l’auto su cui viaggiava si è ribaltata, non lasciandogli scampo.

Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi e il trasporto d’urgenza all’ospedale “Annunziata” di Cosenza, ogni tentativo di rianimazione da parte dei medici si è rivelato purtroppo vano. Le ferite riportate nell’impatto erano troppo gravi e il cuore del ventiduenne ha cessato di battere poco dopo l’arrivo nel nosocomio.

Il dolore di due comunità

​La notizia ha colpito profondamente sia Cosenza, dove Giuseppe risiedeva, sia Serra San Bruno (Vibo Valentia), suo paese d’origine. Per sostenere la famiglia in questo momento di estrema difficoltà, è stata lanciata una raccolta fondi sui social per contribuire alle spese delle esequie, un’iniziativa che testimonia il grande affetto e la solidarietà di amici e conoscenti verso il giovane.

L’ultimo saluto

​Il calendario delle celebrazioni per ricordare Giuseppe prevede due momenti di preghiera:

​Oggi, 27 dicembre alle ore 11:00: si terranno le esequie presso la Chiesa di San Vito Martire a Cosenza.

Lunedì alle ore 18:00: verrà celebrata una messa in suffragio nella Chiesa Matrice di Serra San Bruno, per permettere alla comunità d’origine di stringersi attorno al ricordo del ragazzo.