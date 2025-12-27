Tragedia di Natale in Calabria: Giuseppe muore a 22 anni in un incidente stradale

Quello che doveva essere un giorno di festa e condivisione si è trasformato in una tragedia che ha sconvolto due comunità.
Giuseppe Crispo, un giovane di soli 22 anni, ha perso la vita nelle prime ore del mattino di Natale a causa di un drammatico incidente stradale avvenuto lungo le strade della provincia di Cosenza.
La dinamica del sinistro
Secondo le prime ricostruzioni, il giovane stava facendo rientro nel capoluogo dopo aver trascorso la serata a San Marco Argentano. Intorno alle 4:00 del mattino, per cause che sono tuttora al vaglio delle autorità inquirenti, l’auto su cui viaggiava si è ribaltata, non lasciandogli scampo.
Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi e il trasporto d’urgenza all’ospedale “Annunziata” di Cosenza, ogni tentativo di rianimazione da parte dei medici si è rivelato purtroppo vano. Le ferite riportate nell’impatto erano troppo gravi e il cuore del ventiduenne ha cessato di battere poco dopo l’arrivo nel nosocomio.
Il dolore di due comunità
La notizia ha colpito profondamente sia Cosenza, dove Giuseppe risiedeva, sia Serra San Bruno (Vibo Valentia), suo paese d’origine. Per sostenere la famiglia in questo momento di estrema difficoltà, è stata lanciata una raccolta fondi sui social per contribuire alle spese delle esequie, un’iniziativa che testimonia il grande affetto e la solidarietà di amici e conoscenti verso il giovane.
L’ultimo saluto
Il calendario delle celebrazioni per ricordare Giuseppe prevede due momenti di preghiera:
Oggi, 27 dicembre alle ore 11:00: si terranno le esequie presso la Chiesa di San Vito Martire a Cosenza.
Lunedì alle ore 18:00: verrà celebrata una messa in suffragio nella Chiesa Matrice di Serra San Bruno, per permettere alla comunità d’origine di stringersi attorno al ricordo del ragazzo.