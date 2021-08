I funerali di Simona si terranno lunedì presso l’oratorio San Domenico Savio di Soverato. Il sindaco di Soverato Ernesto Alecci ha proclamato il lutto cittadino.

Tutta la comunità è pronta a stringersi in un lungo abbraccio per quella ragazza strappata alla vita in maniera così tragica.

Un abbraccio che dovrà essere sostegno per due genitori ed un fratello che potranno trovare consolazione alla loro disperazione solo nella misura in cui sentiranno attorno la vicinanza di tutti. (S1TV)