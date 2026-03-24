Tragedia in Calabria: 15enne trovato senza vita, la Procura apre un’inchiesta

Un’intera comunità è sprofondata nel silenzio e nel dolore. Una mattinata che doveva essere come tante si è trasformata in tragedia nel cuore del Tirreno cosentino, dove un ragazzo di soli quindici anni è stato trovato senza vita all’interno della propria abitazione.

​Il ritrovamento e i primi rilievi

​Secondo le prime informazioni trapelate, il giovane è stato trovato impiccato. Immediato l’intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Sul luogo del ritrovamento sono giunti gli uomini dell’Arma e gli inquirenti per i rilievi di rito, necessari a ricostruire con esattezza gli ultimi momenti di vita del quindicenne.

​L’apertura del fascicolo

​La Procura della Repubblica di Paola ha prontamente aperto un’inchiesta per fare luce sul dramma. Al momento vige uno stretto riserbo sulle indagini: data la giovanissima età della vittima e la natura dell’evento, le autorità procedono con estrema delicatezza. L’obiettivo degli inquirenti è scavare nel recente passato del ragazzo per verificare l’esistenza di eventuali cause scatenanti o contesti di disagio che possano aver portato al tragico gesto.

​Una comunità sotto shock

​La notizia si è diffusa rapidamente, lasciando sgomenta l’intera fascia costiera. Particolarmente colpito è il mondo della scuola: il quindicenne viene descritto da compagni e insegnanti come un ragazzo solare, benvoluto e apprezzato da tutti.

​”È un dolore inaccettabile che colpisce dritto al cuore della nostra comunità scolastica”, commentano a bassa voce alcuni conoscenti.

​Mentre le indagini proseguono per escludere ogni altra ipotesi e fornire risposte a una famiglia distrutta, resta il vuoto lasciato da una vita spezzata troppo presto.