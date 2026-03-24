Tragedia in Calabria: 15enne trovato senza vita, la Procura apre un’inchiesta

Un’intera comunità è sprofondata nel silenzio e nel dolore. Una mattinata che doveva essere come tante si è trasformata in tragedia nel cuore del Tirreno cosentino, dove un ragazzo di soli quindici anni è stato trovato senza vita all’interno della propria abitazione.
Il ritrovamento e i primi rilievi
Secondo le prime informazioni trapelate, il giovane è stato trovato impiccato. Immediato l’intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.
Sul luogo del ritrovamento sono giunti gli uomini dell’Arma e gli inquirenti per i rilievi di rito, necessari a ricostruire con esattezza gli ultimi momenti di vita del quindicenne.
L’apertura del fascicolo
La Procura della Repubblica di Paola ha prontamente aperto un’inchiesta per fare luce sul dramma. Al momento vige uno stretto riserbo sulle indagini: data la giovanissima età della vittima e la natura dell’evento, le autorità procedono con estrema delicatezza. L’obiettivo degli inquirenti è scavare nel recente passato del ragazzo per verificare l’esistenza di eventuali cause scatenanti o contesti di disagio che possano aver portato al tragico gesto.
Una comunità sotto shock
La notizia si è diffusa rapidamente, lasciando sgomenta l’intera fascia costiera. Particolarmente colpito è il mondo della scuola: il quindicenne viene descritto da compagni e insegnanti come un ragazzo solare, benvoluto e apprezzato da tutti.
”È un dolore inaccettabile che colpisce dritto al cuore della nostra comunità scolastica”, commentano a bassa voce alcuni conoscenti.
Mentre le indagini proseguono per escludere ogni altra ipotesi e fornire risposte a una famiglia distrutta, resta il vuoto lasciato da una vita spezzata troppo presto.