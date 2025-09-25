Tragedia in Calabria, 16enne muore stroncata da un malore improvviso a scuola

Un dolore profondo e inaspettato ha scosso la comunità di Lattarico, nel Cosentino, dopo la tragica scomparsa di Isabel Desiré Porco, studentessa di appena 16 anni del liceo scientifico “Pitagora” di Rende. La giovane è stata colta da un malore improvviso mentre si trovava in classe: quella che doveva essere una normale mattinata di scuola si è trasformata in un dramma.

Trasportata d’urgenza prima all’ospedale Annunziata di Cosenza, Isabel è stata successivamente trasferita in elisoccorso al Policlinico Gemelli di Roma per un intervento urgente. Nonostante la corsa contro il tempo, ogni tentativo di salvarle la vita è stato vano.

In un momento di dolore immenso, i genitori della ragazza hanno compiuto un gesto di straordinaria generosità, acconsentendo alla donazione degli organi: una scelta che ha regalato speranza e vita ad altre persone.

La notizia della morte di Isabel ha lasciato sgomenti compagni di classe, insegnanti e concittadini. Sui social e in paese si moltiplicano i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia. “Non si dovrebbe morire a 16 anni, è contro natura”, scrive una mamma, esprimendo un sentimento condiviso da molti.

L’intera comunità di Lattarico si stringe ora attorno alla famiglia Porco, ricordando Isabel per il suo sorriso e per la sua giovane vita spezzata troppo presto. Un vuoto incolmabile che solo la memoria e l’affetto possono alleviare.