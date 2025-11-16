Tragedia in Calabria: 27enne perde la vita in un incidente

La comunità di Corigliano-Rossano è scossa da una terribile notizia: un giovane di soli 27 anni, identificato come F. L., ha perso la vita in un drammatico incidente stradale autonomo avvenuto nella notte in contrada Chiubbica, nell’area urbana di Corigliano.

​Il sinistro si è verificato quando il giovane, alla guida della propria autovettura, avrebbe per cause ancora in corso di accertamento, perso il controllo del mezzo. L’auto è finita violentemente contro il muro di un fabbricato laterale alla carreggiata, non lasciando scampo al conducente.

​Inutili i Soccorsi

​Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118. Purtroppo, nonostante la rapidità dei soccorsi, ogni tentativo di rianimazione è risultato vano: l’impatto è stato fatale e F. L. sarebbe morto sul colpo.

​Per i rilievi di rito e per la ricostruzione della dinamica dell’accaduto, sono giunti i carabinieri del Reparto Territoriale di Corigliano Rossano. Spetterà a loro determinare con precisione le cause che hanno portato il 27enne a perdere il controllo della sua vettura.