Tragedia in Calabria: 27enne perde la vita in un incidente

La comunità di Corigliano-Rossano è scossa da una terribile notizia: un giovane di soli 27 anni, identificato come F. L., ha perso la vita in un drammatico incidente stradale autonomo avvenuto nella notte in contrada Chiubbica, nell’area urbana di Corigliano.
Il sinistro si è verificato quando il giovane, alla guida della propria autovettura, avrebbe per cause ancora in corso di accertamento, perso il controllo del mezzo. L’auto è finita violentemente contro il muro di un fabbricato laterale alla carreggiata, non lasciando scampo al conducente.
Inutili i Soccorsi
Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118. Purtroppo, nonostante la rapidità dei soccorsi, ogni tentativo di rianimazione è risultato vano: l’impatto è stato fatale e F. L. sarebbe morto sul colpo.
Per i rilievi di rito e per la ricostruzione della dinamica dell’accaduto, sono giunti i carabinieri del Reparto Territoriale di Corigliano Rossano. Spetterà a loro determinare con precisione le cause che hanno portato il 27enne a perdere il controllo della sua vettura.