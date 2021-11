Tragedia in Calabria, 27enne travolta e uccisa da un’auto

Una ragazza di 27 anni, di origine nigeriana, è stata investita da un’auto in via Mascagni a Montalto Uffugo. La donna che camminava lungo il ciglio della strada insieme ad altre persone della stessa nazionalità, sarebbe stata investita in pieno da un’auto che sopraggiungeva sul posto.

Si è rivelata inutile la corsa in ospedale per la giovane donna, morta da lì a qualche minuto. Sarebbero invece illese le persone che si trovavano in sua compagnia in quel momento.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che oltre a procedere con i rilievi del caso, hanno raccolto informazioni per risalire alla vettura e quindi al suo conducente che, dopo l’impatto, si sarebbe allontanato senza prestare soccorso.

L’incidente stradale è avvenuto su una strada non illuminata, già teatro di gravissimi sinistri. Si tratta di un lungo rettilineo dove le auto sfrecciano a velocità sostenuta. Questa sera intorno alle 18, il tragico incidente. Giusto lo scorso anno, di questi tempi, un altro incidente causava la morte di un 48enne. (Quotidiano del Sud)