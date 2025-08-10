Tragedia in Calabria: 41enne muore annegato, avrebbe accusato un malore in mare

Una tragedia ha colpito questa mattina la comunità di Bovalino, nella Locride, e di Benestare, centro del reggino del quale era originario Antonio Oliva.

Secondo le prime ricostruzioni il 41enne potrebbe avere accusato un malore mentre si trovava in acqua, in località Malachia. Alcune persone presenti in spiaggia si sono tuffate in mare per prestare i primi soccorsi, e nel frattempo sono arrivate le forze dell’ordine e i sanitari.

Sul posto è anche atterrato l’elisoccorso ma ogni tentativo di rianimarlo si è rivelato inutile. La dinamica di quanto accaduto però è ancora da chiarire.

Profondo il cordoglio della comunità di Benestare; il sindaco Domenico Mantegna, ha espresso con un post sulla pagina dell’amministrazione comunale vicinanza alla famiglia di Antonio, ed ha annunciato la proclamazione del lutto cittadino nel giorno dei funerali. “La nostra comunità si è svegliata con un senso di mestizia e profonda tristezza – scrive il sindaco –. Di fronte a una perdita così prematura, ogni parola sembra insufficiente”.

“A nome mio personale, dell’Amministrazione Comunale e, ne sono certo, di ogni cittadino, esprimo il più sincero e affettuoso abbraccio ai familiari, con la speranza che possano sentire la nostra vicinanza e il nostro sostegno in questo momento così duro. Riposa in pace, caro Antonio”.