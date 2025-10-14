Tragedia in Calabria: 49enne muore per intossicazione da monossido di carbonio, grave la moglie

Un uomo di 49 anni è stato trovato morto nella sua abitazione nel centro storico di Altomonte. La moglie, 45 anni, è stata trasportata in gravi condizioni all’Ospedale civile dell’Annunziata di Cosenza.

​L’episodio è emerso ieri sera, poco prima delle 20, a seguito di un allarme lanciato da un familiare che non riusciva a contattare la coppia. Sul posto, il familiare ha rinvenuto i due coniugi riversi nella stessa stanza.

​Sono intervenuti i sanitari del 118, i quali hanno constatato il decesso del 49enne. La donna, in stato di semi-incoscienza, è stata soccorsa e trasferita d’urgenza al nosocomio di Cosenza.

Le indagini sono condotte dai Carabinieri della Stazione di Altomonte e della Compagnia di Castrovillari, guidata dal capitano Michelangelo Iocolo.

L’ipotesi al momento più probabile è quella di una intossicazione accidentale da monossido di carbonio, presumibilmente dovuta al malfunzionamento di una stufa presente nell’appartamento.

Nell’abitazione è intervenuto anche il medico legale per gli accertamenti sul cadavere. Le forze dell’ordine mantengono cautela mentre proseguono gli accertamenti per definire con esattezza le cause della morte e la dinamica dei fatti. La 45enne resta ricoverata in gravi condizioni a Cosenza.