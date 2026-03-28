Tragedia in Calabria: addio al piccolo Gabriel, morto a soli dieci giorni di vita

Una comunità intera si stringe nel silenzio e nel dolore. La cittadina tirrenica è sotto shock per la prematura scomparsa del piccolo Gabriel, un neonato di soli dieci giorni, strappato alla vita nel pomeriggio di ieri da un improvviso e fatale arresto cardiaco.

La cronaca del dramma

Il dramma si è consumato intorno alle ore 14:00. Secondo quanto ricostruito, i genitori si sono accorti di un repentino e preoccupante peggioramento delle condizioni di salute del piccolo e hanno immediatamente lanciato l’allarme.

La macchina dei soccorsi si è messa in moto istantaneamente: sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno avviato frenetiche manovre di rianimazione nel tentativo di strappare il neonato alla morte. Contemporaneamente, era stato attivato anche l’elisoccorso per un eventuale e urgente trasferimento in una struttura specializzata. Purtroppo, ogni sforzo si è rivelato vano: il cuore di Gabriel non ha più ripreso a battere, lasciando i presenti nello sconforto più profondo.

L’apertura del fascicolo in Procura

Come atto dovuto in circostanze simili, la Procura della Repubblica di Paola ha aperto un fascicolo di indagine sulla vicenda. L’obiettivo è quello di fare piena luce sulle cause del decesso e sgombrare il campo da ogni dubbio, anche se l’ipotesi attualmente più accreditata dagli inquirenti resta quella di un evento naturale, una tragica fatalità impossibile da prevedere.

Il cordoglio della comunità

La notizia ha colpito duramente il cuore di Diamante. Il Sindaco, Achille Ordine, facendosi portavoce dell’intera amministrazione comunale e della cittadinanza, ha espresso profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia colpita da questo lutto inimmaginabile.

“Un dolore senza nome per una vita spezzata troppo presto”, si legge nel messaggio di vicinanza diffuso dal primo cittadino.

In queste ore di immenso strazio, il silenzio sembra essere l’unica risposta possibile di fronte a una perdita così innaturale e devastante.