Tragedia in Calabria: cade dal tetto durante i lavori, muore operaio di 46 anni

Un pomeriggio di lavoro si è trasformato in tragedia, lasciando un vuoto incolmabile in un’intera comunità. La Piana di Gioia Tauro piange la scomparsa di Fabio Cananzi, l’operaio di 46 anni che ha perso la vita ieri pomeriggio a seguito di un drammatico incidente sul lavoro avvenuto nel comune di Anoia.

La dinamica dell’incidente

​Secondo le prime ricostruzioni, Cananzi era impegnato in alcuni interventi di manutenzione sul tetto di un’abitazione privata. Per cause che sono tuttora in corso di accertamento da parte delle autorità competenti, l’uomo avrebbe perso l’equilibrio, precipitando nel vuoto.

L’impatto al suolo è stato violentissimo. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per il quarantaseienne non c’è stato nulla da fare: i traumi riportati nella caduta si sono rivelati fatali, rendendo vano ogni tentativo di rianimazione.

Comunità in lutto

​La notizia della morte di Fabio Cananzi si è diffusa rapidamente, scuotendo profondamente Gioia Tauro, città dove l’uomo era molto conosciuto e stimato. Amici, parenti e colleghi lo descrivono come un grande lavoratore, una persona dedita alla famiglia e al sacrificio.

“Un dolore immenso che colpisce al cuore la nostra città. Non si può morire mentre si sta compiendo il proprio dovere per portare il pane a casa”, commentano alcuni cittadini sui social, dove in queste ore si susseguono messaggi di cordoglio.

Il tema della sicurezza

​L’ennesima “morte bianca” riaccende prepotentemente il dibattito sulla sicurezza nei luoghi di lavoro nel territorio calabrese. Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi sul luogo del sinistro per verificare il rispetto delle norme antinfortunistiche e chiarire l’esatta dinamica della caduta.

​In attesa che la salma venga restituita alla famiglia per l’ultimo saluto, la Piana si stringe in un silenzio rispettoso attorno al dolore dei congiunti di Fabio, un uomo la cui vita è stata spezzata troppo presto su un cantiere.