Tragedia in Calabria, donna muore travolta da un’auto mentre camminava all’alba

Una tragedia stradale ha scosso le prime ore del mattino a Reggio Calabria. Un incidente mortale si è verificato prima dell’alba sulla strada che collega Gallico a Gambarie, nel tratto compreso tra Gallico Superiore e Villa San Giuseppe.

Il sinistro è avvenuto in una zona caratterizzata da scarsa illuminazione, dove un’autovettura ha investito un pedone che stava percorrendo la carreggiata a piedi.

Vittima non Identificata

A perdere la vita è stata una donna. Al momento, la vittima non è stata ancora identificata, in quanto sprovvista di documenti. La sua età apparente è stata stimata attorno ai 55 anni. Le prime ricostruzioni hanno evidenziato che la donna, che si trovava su una strada a scorrimento veloce poco prima delle cinque del mattino, indossava abiti insoliti per un’uscita stradale, ovvero un pigiama, una felpa e un paio di ciabatte.

L’Investitore e i Rilievi

L’uomo alla guida del veicolo, una Fiat Punto, si stava recando al lavoro al momento dell’impatto. Sottoposto ai test di rito, l’automobilista è risultato negativo all’alcool test.

Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti gli agenti della Polizia Locale. Gli ufficiali stanno attualmente eseguendo i rilievi necessari per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto e stabilire le responsabilità.

Contemporaneamente, sono in corso tutte le procedure per risalire all’identità della donna investita. L’incidente riaccende l’attenzione sulla sicurezza dei tratti stradali a scorrimento veloce, soprattutto nelle ore notturne o di scarsa visibilità.