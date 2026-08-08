Tragedia in Calabria: elettricista 40enne muore folgorato montando le luminarie, la Procura dispone l’autopsia

La Procura della Repubblica di Reggio Calabria, guidata da Giuseppe Borrelli, ha disposto l’autopsia del corpo di Antonino Fabio Calabrò, l’elettricista di 40 anni morto folgorato mentre stava lavorando per una azienda privata al montaggio delle luminarie nel Comune di Calanna.

I carabinieri, intervenuti sul posto, hanno sequestrato anche il furgone della ditta per cui lavorava la vittima. L’elettricista, al momento dell’incidente, si trovava su una scala e stava effettuando il collegamento di alcune luminarie, per la festa della Madonna dell’Annunziata, alla rete elettrica.

Tranne quella in cui è rimasto folgorato l’elettricista, secondo quanto è stato ricostruito, le altre luminarie erano già regolarmente attive e collegate alla fornitura provvisoria attivata per la festa.

In attesa dell’esito dell’autopsia, non è escluso che nelle prossime ore, possano essere sentiti chi ha commissionato a Calabrò di eseguire quell’intervento e chi lo ha autorizzato a farlo.