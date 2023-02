Un giovane di 18 anni, A. C., è morto ieri pomeriggio a Melia di Scilla, schiacciato da un albero. Il giovane si trovava in un terreno di sua proprietà in località Nocellari, quando sarebbe stato travolto dal tronco del grosso albero che stava tagliando.

Forse per distrazione, il tronco sarebbe scivolato travolgendo il giovane che sarebbe rimasto schiacciato sotto il peso del tronco. Secondo le prime ricostruzioni, sembrerebbe che il 18enne sia morto sul colpo.