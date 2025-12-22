Tragedia in Calabria: incendio in un appartamento, morta un’anziana e marito gravissimo

Una notte di dolore e terrore ha sconvolto il centro abitato di Cetraro. Un violento incendio, divampato al primo piano di un’abitazione, ha provocato un bilancio drammatico: una donna anziana ha perso la vita, mentre il marito è ora ricoverato in condizioni disperate.

La dinamica del rogo

​Le fiamme sono nate improvvisamente all’interno dell’alloggio, saturando rapidamente gli ambienti di fumo e calore. Quando i soccorritori sono riusciti a farsi strada tra le fiamme e a entrare nell’appartamento, si sono trovati di fronte a uno scenario agghiacciante: per la donna non c’era più nulla da fare, il suo corpo è stato rinvenuto completamente carbonizzato.

Un ferito in condizioni critiche

​Il marito della vittima è stato tratto in salvo dai sanitari del 118, ma le sue condizioni sono apparse subito critiche. L’uomo è stato trasportato d’urgenza in ospedale a causa delle gravi ustioni riportate su tutto il corpo e della massiccia inalazione di fumi tossici. Attualmente sta lottando tra la vita e la morte.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

​Sul luogo del sinistro sono intervenuti tre mezzi dei Vigili del Fuoco, che hanno lavorato duramente per diverse ore per domare il rogo e mettere in sicurezza la struttura. Il loro intervento tempestivo è stato fondamentale per impedire che le fiamme raggiungessero gli appartamenti vicini, evitando che il bilancio della tragedia potesse aggravarsi ulteriormente.

Indagini in corso

​Resta ancora l’incognita sulle cause che hanno scatenato l’inferno di fuoco. Le autorità hanno avviato i rilievi tecnici per determinare l’esatta origine del rogo: al momento non viene esclusa alcuna pista, dal guasto accidentale a una tragica fatalità domestica.