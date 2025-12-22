Tragedia in Calabria: incendio in un appartamento, morta un’anziana e marito gravissimo

Una notte di dolore e terrore ha sconvolto il centro abitato di Cetraro. Un violento incendio, divampato al primo piano di un’abitazione, ha provocato un bilancio drammatico: una donna anziana ha perso la vita, mentre il marito è ora ricoverato in condizioni disperate.
La dinamica del rogo
Le fiamme sono nate improvvisamente all’interno dell’alloggio, saturando rapidamente gli ambienti di fumo e calore. Quando i soccorritori sono riusciti a farsi strada tra le fiamme e a entrare nell’appartamento, si sono trovati di fronte a uno scenario agghiacciante: per la donna non c’era più nulla da fare, il suo corpo è stato rinvenuto completamente carbonizzato.
Un ferito in condizioni critiche
Il marito della vittima è stato tratto in salvo dai sanitari del 118, ma le sue condizioni sono apparse subito critiche. L’uomo è stato trasportato d’urgenza in ospedale a causa delle gravi ustioni riportate su tutto il corpo e della massiccia inalazione di fumi tossici. Attualmente sta lottando tra la vita e la morte.
L’intervento dei Vigili del Fuoco
Sul luogo del sinistro sono intervenuti tre mezzi dei Vigili del Fuoco, che hanno lavorato duramente per diverse ore per domare il rogo e mettere in sicurezza la struttura. Il loro intervento tempestivo è stato fondamentale per impedire che le fiamme raggiungessero gli appartamenti vicini, evitando che il bilancio della tragedia potesse aggravarsi ulteriormente.
Indagini in corso
Resta ancora l’incognita sulle cause che hanno scatenato l’inferno di fuoco. Le autorità hanno avviato i rilievi tecnici per determinare l’esatta origine del rogo: al momento non viene esclusa alcuna pista, dal guasto accidentale a una tragica fatalità domestica.