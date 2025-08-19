Tragedia in Calabria: Malore fatale in spiaggia per un 47enne

Una tranquilla mattinata di sole si è trasformata in un dramma sulla spiaggia di Roccella Jonica, nella Locride, dove un uomo di 47 anni è deceduto improvvisamente a causa di un malore.

La tragedia si è consumata in pochi attimi, gettando nello sconforto i presenti. Non appena si è manifestato il malore, i bagnanti hanno immediatamente allertato i soccorsi.

Sul posto sono giunti tempestivamente i sanitari del 118, supportati anche dall’elisoccorso, atterrato direttamente sulla sabbia per guadagnare tempo prezioso.

Nonostante gli sforzi disperati del personale medico, che ha tentato per diversi minuti di rianimare l’uomo, non c’è stato nulla da fare. La sua vita si è spenta sotto gli occhi dei soccorritori e dei bagnanti.

Le autorità hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’evento. L’ipotesi più accreditata, al momento, è quella di un arresto cardiaco improvviso. La comunità locale si stringe in segno di lutto e cordoglio attorno alla famiglia della vittima.