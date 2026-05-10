​Tragedia in Calabria: Malore in pista, muore un motociclista di 41 anni

Doveva essere una domenica all’insegna dello sport e della passione per il fuoristrada, ma la tappa calabrese del campionato di Enduro si è trasformata in un dramma. Giannandrea La Forgia, 41enne originario di Molfetta (Bari), ha perso la vita oggi mentre partecipava a una gara sul tracciato cittadino.

​La dinamica del dramma

​Il centauro pugliese era impegnato nelle fasi concitate della competizione, valida come II prova Calabria di Enduro Acsi e IV prova di Enduro Motosprint.

Secondo le prime ricostruzioni e le testimonianze raccolte sul posto, l’uomo si sarebbe improvvisamente accasciato a terra mentre affrontava il percorso, colto da un malore fulmineo che non gli ha lasciato scampo.

I soccorsi, presenti come da protocollo per la sicurezza dell’evento, sono intervenuti immediatamente. Nonostante i tentativi di rianimazione messi in atto dal personale sanitario, per il 41enne non c’è stato nulla da fare: il decesso è avvenuto sotto gli occhi increduli degli altri piloti e degli spettatori.

Le ipotesi sulle cause

​Sebbene il quadro clinico definitivo verrà stabilito solo da eventuali accertamenti autoptici, l’ipotesi più accreditata al momento resta quella di un arresto cardiaco improvviso.

Non risultano, allo stato attuale, impatti o incidenti con altri veicoli che possano aver causato la caduta; il malore sarebbe dunque la causa primaria della tragedia.

Comunità in lutto

​La notizia ha colpito duramente il mondo del motociclismo dilettantistico e le comunità di Corigliano-Rossano e Molfetta. La Forgia era un appassionato noto nell’ambiente dell’Enduro, descritto da chi lo conosceva come un uomo vitale e un grande amante dei motori.

La manifestazione sportiva è stata sospesa in segno di rispetto per la vittima e per il dolore dei familiari, giunti sul posto poco dopo l’accaduto. Le autorità competenti hanno avviato i rilievi di rito per ricostruire l’esatta sequenza dei fatti e verificare il rispetto di tutti gli standard di sicurezza previsti per l’evento.