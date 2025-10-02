Tragedia in Calabria: Mareggiata ribalta una barca, muore un pescatore di 77 anni

Una tranquilla battuta di pesca si è tramutata in tragedia questa mattina lungo il litorale di Punta Pellaro, nel comune di Reggio Calabria, dove un anziano pescatore di 77 anni, identificato come P.T., ha perso la vita a causa delle condizioni avverse del mare.

L’uomo era uscito a bordo della sua piccola imbarcazione quando una forte e improvvisa mareggiata ha colto tutti di sorpresa.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’onda violenta ha ribaltato l’imbarcazione, gettando l’anziano in acqua. Il pescatore ha immediatamente lanciato l’allarme, richiamando l’attenzione da terra.

Il tentativo di Soccorso Eroico

​Il grido d’aiuto non è rimasto inascoltato. Il dramma si è consumato sotto gli occhi dei residenti delle ville che si affacciano sul litorale.

Uno di loro, resosi conto della grave e immediata situazione di pericolo, non ha esitato: con un gesto eroico e disperato, si è tuffato in mare sfidando le onde nel tentativo di raggiungere e salvare il pescatore in difficoltà.

Nonostante la tempestività e l’alto rischio corso dal soccorritore, per l’anziano P.T. non c’è stato purtroppo nulla da fare. All’arrivo dei soccorsi, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile.