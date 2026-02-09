Tragedia in Calabria, ottantenne muore travolto da uno smottamento

Una domenica pomeriggio trasformatasi in tragedia quella vissuta oggi nella città di Castrovillari. Un uomo di ottant’anni ha perso la vita a causa di uno smottamento improvviso che lo ha colto di sorpresa mentre percorreva un sentiero in un’area rurale.

La dinamica dell’incidente

​Il dramma si è consumato intorno alle 16:30 in località Feliceto, una zona di campagna caratterizzata da terreni impervi. Secondo le prime ricostruzioni, un pesante strato di terreno si sarebbe staccato dal costone sovrastante il sentiero, investendo in pieno l’anziano. La massa di detriti e fango non ha lasciato scampo all’uomo, rimasto sepolto sotto il cumulo di terra.

La macchina dei soccorsi

​L’allarme è scattato immediatamente, mettendo in moto un complesso apparato di emergenza coordinato dalle autorità locali:

​Vigili del Fuoco: Gli uomini del distaccamento di Castrovillari sono intervenuti tempestivamente, operando in condizioni difficili per liberare il corpo dai detriti e metterlo a disposizione delle autorità.

Carabinieri: I militari della locale Compagnia hanno raggiunto il luogo della tragedia per effettuare i rilievi tecnici necessari a ricostruire con esattezza la dinamica del cedimento.

​Sanitari del 118: Nonostante il rapido intervento delle ambulanze, i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’ottantenne.

​Indagini in corso

​L’area dello smottamento è stata messa in sicurezza per permettere il completamento delle operazioni di rito. Resta ora da chiarire se il cedimento del terreno sia stato causato da una fragilità strutturale del versante o se le condizioni meteo dei giorni precedenti abbiano giocato un ruolo determinante nella stabilità del suolo in località Feliceto.