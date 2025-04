Tragedia in Calabria: ritrovato il corpo senza vita di un 70enne

Il corpo senza vita di un uomo di 70 anni, A. C., è stato ritrovato nella notte in un’area di campagna lungo una stradina adiacente a uno degli argini del torrente Cino, tra le aree urbane di Corigliano e Rossano, sulla costa ionica cosentina, non lontano dal mare.

Il ritrovamento è avvenuto in contrada Piragineti. Sul posto è intervenuta la Polizia Scientifica per effettuare i rilievi del caso.

Dai primi accertamenti, il decesso sembrerebbe attribuibile a cause naturali, probabilmente un malore improvviso.

La salma è stata comunque posta sotto sequestro su disposizione del magistrato di turno presso la Procura di Castrovillari, che avrebbe ordinato l’autopsia.