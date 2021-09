Tragedia in Calabria, muore a soli 15 anni schiacciato dal trattore del padre

Questa mattina una squadra dei vigili del fuoco del comando di Cosenza è intervenuta per un incidente mortale sulla via provinciale per Cellara.

La vittima un giovane che si trovava a bordo del trattore con il padre. Il mezzo per cause in corso di accertamento si ribaltava schiacciando il ragazzo di appena 15 anni. Inutili i tentativi di rianimarlo del personale medico dell’elisoccorso.

Sul posto i carabinieri per ricostruire la dinamica del sinistro.

Intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del mezzo e del sito.