Tragedia in Calabria, trovato il corpo senza vita di un sub

E’ stato trovato sul litorale di Cassano allo Ionio, in provincia di Cosenza, il corpo senza vita di un sub. Si tratta di un uomo dall’apparente eta’ di 45 anni che, al momento, non e’ stato ancora identificato.

A fare la scoperta in tarda mattinata sembra siano state alcune persone che si trovavano sulla spiaggia e che immediatamente hanno allertato le forze dell’ordine.

Da quanto si e’ appreso pare che l’uomo, che si era immerso in mare, sia stato colpito da un malore e poi le correnti ne avrebbero trasportato il corpo sulla battigia dove e’ stato trovato.

Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Cassano allo Ionio, guidati dal capitano Michele Ornelli. Con tutta probabilita’ il pm di turno della Procura di Castrovillari, nei prossimi giorni, disporra’ l’esame autoptico sul corpo dell’uomo.