Tragedia in Calabria: Turista 29enne travolta e uccisa. È caccia al pirata della strada

Una notte di sangue e vigliaccheria quella appena trascorsa a Reggio Calabria, dove una giovane donna ha perso la vita in un drammatico incidente stradale.

La vittima, una ragazza di 29 anni di nazionalità finlandese, è stata falciata da un’auto mentre attraversava la strada. Il conducente, anziché fermarsi a prestare soccorso, ha premuto l’acceleratore dileguandosi nel buio.

La dinamica dell’impatto

​Il sinistro si è verificato intorno alle 3:00 del mattino. Secondo le prime ricostruzioni, la giovane si trovava da sola quando è stata centrata in pieno da un veicolo che procedeva a velocità sostenuta. L’impatto è stato estremamente violento: la ventinovenne è stata sbalzata a diversi metri di distanza e il decesso è avvenuto sul colpo.

Inutili i soccorsi dei medici del 118, giunti tempestivamente sul posto; il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatare la morte della giovane per le gravissime lesioni riportate.

Le indagini: visione delle telecamere in corso

​Al momento non risultano testimoni oculari del fatto, rendendo le indagini iniziali particolarmente complesse. Gli agenti della Polizia Locale, guidati dal comandante Salvatore Zucco, sono rimasti sul luogo dell’incidente fino all’alba per i rilievi tecnici necessari a ricostruire la traiettoria del mezzo.

Il focus degli inquirenti è ora puntato sui sistemi di videosorveglianza della zona. Si stanno passando al setaccio i filmati di tutte le telecamere presenti lungo viale Calabria e nelle possibili vie di fuga, con l’obiettivo di identificare il modello dell’auto e, soprattutto, rilevare il numero di targa.

Aperto un fascicolo in Procura

​Dell’accaduto è stato immediatamente informato il sostituto procuratore di turno, la dottoressa Giulia Scavello, che ha già aperto un fascicolo d’indagine per omicidio stradale e omissione di soccorso.

Le autorità rivolgono un appello a chiunque possa aver notato frammenti di carrozzeria o un veicolo danneggiato nelle ore successive all’incidente affinché contatti le forze dell’ordine per agevolare l’identificazione del responsabile.