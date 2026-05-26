Tragedia in Calabria: uomo di 46 anni muore dopo volo da un viadotto sull’A2

Un drammatico pomeriggio ha sconvolto il traffico e la comunità locale lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo. Intorno alle 14:30 di oggi, un uomo di 46 anni ha perso la vita dopo essersi gettato da un viadotto nel tratto compreso tra gli svincoli di Pizzo e Sant’Onofrio, in direzione sud verso Reggio Calabria.

​La dinamica e i soccorsi

​L’allarme è scattato immediatamente dopo che alla sala operativa dei Vigili del Fuoco sono giunte diverse segnalazioni da parte di automobilisti in transito, i quali avevano visto l’uomo compiere il gesto estremo, lanciandosi nel vuoto da un’altezza di circa 40 metri.

​Sul posto sono tempestivamente intervenute le squadre del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Vibo Valentia. Date le caratteristiche del terreno e la complessità dello scenario, i soccorritori sono stati supportati dagli specialisti del nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) e dal reparto Volo.

​Il recupero e i disagi alla circolazione

​Le delicate operazioni di ricerca e recupero si sono concentrate nella fitta vegetazione della zona sottostante il viadotto. Una volta raggiunto il corpo del quarantaseienne, i sanitari del 118 giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, avvenuto presumibilmente sul colpo a causa del terribile impatto.

​Oltre al dolore per la tragedia, l’evento ha pesantemente influenzato la viabilità autostradale. Nel tratto interessato si sono registrati notevoli disagi e rallentamenti al traffico in direzione Reggio Calabria, per permettere alle forze dell’ordine e ai mezzi di soccorso di operare in sicurezza e completare i rilievi di rito.