Tragedia in Calabria: uomo di 46 anni muore dopo volo da un viadotto sull’A2

Un drammatico pomeriggio ha sconvolto il traffico e la comunità locale lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo. Intorno alle 14:30 di oggi, un uomo di 46 anni ha perso la vita dopo essersi gettato da un viadotto nel tratto compreso tra gli svincoli di Pizzo e Sant’Onofrio, in direzione sud verso Reggio Calabria.
La dinamica e i soccorsi
L’allarme è scattato immediatamente dopo che alla sala operativa dei Vigili del Fuoco sono giunte diverse segnalazioni da parte di automobilisti in transito, i quali avevano visto l’uomo compiere il gesto estremo, lanciandosi nel vuoto da un’altezza di circa 40 metri.
Sul posto sono tempestivamente intervenute le squadre del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Vibo Valentia. Date le caratteristiche del terreno e la complessità dello scenario, i soccorritori sono stati supportati dagli specialisti del nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) e dal reparto Volo.
Il recupero e i disagi alla circolazione
Le delicate operazioni di ricerca e recupero si sono concentrate nella fitta vegetazione della zona sottostante il viadotto. Una volta raggiunto il corpo del quarantaseienne, i sanitari del 118 giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, avvenuto presumibilmente sul colpo a causa del terribile impatto.
Oltre al dolore per la tragedia, l’evento ha pesantemente influenzato la viabilità autostradale. Nel tratto interessato si sono registrati notevoli disagi e rallentamenti al traffico in direzione Reggio Calabria, per permettere alle forze dell’ordine e ai mezzi di soccorso di operare in sicurezza e completare i rilievi di rito.