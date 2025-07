Tragedia in Lombardia: 40enne calabrese trovato morto in un canale

Si è conclusa nel modo più tragico la scomparsa di Danilo Fazio, 40 anni, lodigiano d’adozione con casa a Codogno. L’uomo, di cui non si avevano più notizie dal pomeriggio di sabato scorso, è stato trovato senza vita all’interno della sua auto, una Seat Leon, finita in una roggia (canale di scolo) che costeggia via Casa Cantoniera, nella frazione di Roggione.

Il ritrovamento è stato segnalato da un ciclista che ha notato un’auto parzialmente riemersa dal corso d’acqua. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno estratto il veicolo, una Seat Leon di colore nero e con il muso completamente distrutto a causa del violentissimo impatto. A bordo, sul sedile del passeggero, è stato rinvenuto il corpo senza vita di Danilo Fazio.

Le ricerche, scattate domenica in seguito alla denuncia di scomparsa presentata da un familiare, si erano protratte per due giorni con grande apprensione. L’uomo, originario della Calabria, si era da poco trasferito a Codogno da Maleo.

Le circostanze esatte dell’incidente restano da chiarire, ma la dinamica fa pensare a un’uscita di strada avvenuta nella notte, con l’auto precipitata nella roggia e l’impatto fatale.