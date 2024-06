La tragedia nel tratto di costa del Vibonese, in località Trainiti dove un giovane, del quale non sono state rese note le generalità e che sarebbe di origine straniera, è morto presumibilmente annegato in mare.

Nonostante l’arrivo sul posto dei sanitari del 118 e dell’elisoccorso, per il ragazzo non c’è stato nulla da fare.

Ancora poco chiari i contorni di quanto accaduto ma non è escluso un malore. Sul posto si sono recati gli uomini della Guardia costiera e della Polizia di Stato.