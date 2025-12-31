Tragedia nel catanzarese: auto finisce contro gli alberi, morto un giovane passeggero

La squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro – sede centrale – è intervenuta sulla strada comunale Panetti–Mercuri–Rito, nel comune di Platania (CZ), per un incidente stradale.

Nel sinistro è rimasta coinvolta una sola autovettura, una Fiat Tipo, che per cause in corso di accertamento ha perso il controllo finendo fuori dalla sede stradale e impattando violentemente contro alcuni alberi.

A bordo del veicolo si trovavano il conducente e un passeggero. Il conducente, rimasto incastrato tra le lamiere dell’abitacolo, è stato estratto dai Vigili del Fuoco e affidato alle cure del personale sanitario del SUEM 118 per il successivo trasferimento presso una struttura ospedaliera.

Deceduto il giovane passeggero che ferito gravemente, era stato già soccorso dal personale sanitario e trasportato in ospedale.

L’intervento dei Vigili del Fuoco è valso inoltre alla messa in sicurezza del sito e del veicolo coinvolto. Sul posto le forze dell’ordine per gli adempimenti di competenza. Accertamenti in corso per stabilire l’esatta dinamica del sinistro.