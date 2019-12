Tragedia nel catanzarese, imprenditore edile si toglie la vita

Sul cantiere, a Taverna, in località Pennine, in quei capannoni, in quegli uffici dove da anni portava avanti la sua impresa edile.

Gaetano Oliveti, imprenditore, stamattina intorno alle 8 ha deciso di farla finita.

Si è suicidato, impiccandosi in un deposito dove erano custoditi attrezzi, con ogni probabilità per problemi finanziari. Il lavoro sempre di meno, i pagamenti sempre più in ritardo e le difficoltà che crescono.

Sono state la moglie e la figlia, stamattina, a trovarlo e a tentare di salvarlo. Gaetano Oliveti era sposato con due figli, un maschio e una femmina: il maschio lavorava con lui nell’azienda di famiglia.

Una famiglia di gran lavoratori, mai avuto guai con la giustizia. Sempre al lavoro per far fronte alle difficoltà, fino a quando il “sistema” lo ha travolto. E lui ha detto basta. Esasperato da una situazione che era diventata troppo pesante da sopportare.

Sul posto, i carabinieri per i rilievi di rito. Intorno a quel capannone, tanto dolore per una morte che ha messo in ginocchio una famiglia molto stimata in paese e non solo.