Tragedia nel catanzarese, ragazzo di 12 anni muore all’improvviso su un campo di calcio

Tragedia a Taverna nel Catanzarese. Un ragazzo di 12 anni è morto ieri pomeriggio mentre si allenava su un campo da calcio insieme ai compagni di squadra.

Il ragazzo, che giocava nella squadra giovanile del suo paese, come tanti pomeriggi, si era recato sul terreno di gioco per effettuare la seduta di allenamento e la solita partitella con i compagni.

La sua passione per il calcio e il sogno, come tanti ragazzi della sua età, di diventare un giorno un calciatore professionista, si è però spezzato nel modo più tragico.

A causa di un malore il ragazzo si è improvvisamente accasciato a terra.

Nonostante i tentativi di soccorso immediati, con anche l’intervento dei medici della postazione del 118 di Taverna, per il 13enne non c’è stato nulla da fare.

Sgomento tra gli amici e i compagni di squadra, per una tragedia immane che la lasciato sotto shock un’intera comunità.

Sul posto sono giunti anche i carabinieri della locale stazione insieme a quelli di Soveria Mannelli per notiziare il magistrato di turno. Possibile la richiesta di un esame autoptico per scoprire le cause della morte.