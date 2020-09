Tragedia nel catanzarese, uomo muore cadendo da un albero. Disposta autopsia

Un uomo è deceduto mentre stava lavorando in un bosco tra i comuni di Serrastretta e Decollatura. Il 54enne sarebbe rimasto schiacciato da un tronco. L’uomo stava infatti tagliando un albero di alto fusto, un castagno, quando è caduto. I sanitari, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che decretarne il decesso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri di Decollatura e Serrastretta, guidati dal capitano Francesco Zangla della compagnia di Soveria Mannelli, i Forestali e lo Spisal di Lamezia.

Sulla salma dell’uomo il magistrato di turno ha disposto l’autopsia per ulteriori accertamenti. Quello di questa mattina non è il primo caso di incidenti del genere avvenuti nel territorio del Reventino.