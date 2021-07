Tragedia nel catanzarese, uomo si lancia dal bus e muore in ospedale

Un uomo di origine straniera, infatti, è deceduto dopo essersi lanciato da un bus. L’incidente – come riporta Il Quotidiano del Sud – è avvenuto allo svincolo della Statale 106, nei pressi della Sp 16 di Simeri Crichi.

La vittima – secondo una prima ricostruzione dei fatti – stava viaggiando dalla Sicilia, in cui era sbarcato, per raggiungere il centro d’accoglienza Sant’Anna di Crotone. Per motivi ancora ignari, però, l’uomo si è lanciato dal mezzo in movimento probabilmente per scappare.

A causa delle gravi ferite riportate si è reso necessario il trasporto all’ospedale “Pugliese” di Catanzaro. Nonostante l’intervento dei medici, purtroppo, per una serie di complicazioni l’uomo è deceduto.