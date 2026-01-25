Tragedia nel Mantovano: 50enne calabrese ucciso da una lamiera staccata dalla fiancata del pullman in un fatale incidente

L’incidente a Volta Mantovana: uno scontro a catena causato da una mancata precedenza trasforma una lamiera in un proiettile mortale. Il 50enne, originario di Bisignano, lascia moglie e due figli.

MANTOVA – Una dinamica tanto assurda quanto atroce ha strappato alla vita Rosario Castrovillari, 50 anni, in quello che doveva essere un normale spostamento serale.

L’incidente, avvenuto ieri sera in località Contino, alla periferia di Volta Mantovana, ha trasformato un incrocio già tristemente noto per la sua pericolosità nel teatro di una fatalità immane.

​La dinamica del dramma

​Secondo le prime ricostruzioni delle forze dell’ordine, l’origine della carambola sarebbe riconducibile a un furgone che, immettendosi da una strada laterale, non avrebbe rispettato la precedenza. Il conducente di un pullman di linea che sopraggiungeva in quel momento ha tentato una frenata disperata per evitare l’impatto, ma lo scontro è stato inevitabile.

Nella carambola, il mezzo pubblico ha scartato lateralmente proprio mentre sopraggiungeva l’auto guidata da Castrovillari. È stato in quell’istante che si è compiuto il destino: un grosso pezzo di lamiera si è staccato dalla fiancata del pullman, trasformandosi in un proiettile che ha sfondato il parabrezza dell’auto del 50enne, colpendolo mortalmente.

​Il bilancio dei feriti

​Oltre al decesso di Castrovillari, si registrano cinque feriti:

​Quattro passeggeri a bordo del bus.

​Il conducente del furgone che ha originato lo scontro.

Nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita, ma restano profonde le ferite psicologiche di una tragedia che ha coinvolto tre mezzi e diverse famiglie.

Una comunità in lutto: da Goito a Bisignano

​Rosario Castrovillari, residente a Goito ma originario di Bisignano (Cosenza), era un uomo molto stimato e attivo nel tessuto sociale. Lascia la moglie Marilù e due figli. La sua dedizione agli altri era nota soprattutto attraverso il suo impegno nell’Unità pastorale “Madonna della Salute”, dove prestava servizio con generosità.

​Il dolore ha varcato i confini della provincia mantovana raggiungendo la Calabria. Il sindaco e l’amministrazione comunale di Bisignano hanno rilasciato una nota di profondo cordoglio:

​”La comunità intera si unisce al lutto dei parenti in questo momento di estrema sofferenza per la tragica e prematura scomparsa del caro Rosario.”

Mentre le autorità completano i rilievi per accertare le responsabilità legali, resta il vuoto lasciato da un uomo descritto da tutti come un pilastro della propria famiglia e della parrocchia.