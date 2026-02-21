Tragedia nella notte in Calabria: scontro frontale sulla Ss 18, un morto

L’incidente è avvenuto all’altezza del km 362. A perdere la vita un uomo di Nocera Terinese, fatale l’impatto con un mezzo pesante.

​FALERNA – Un drammatico incidente stradale ha tinto di sangue la notte sulla Strada Statale 18 “Tirrena Inferiore”. Il bilancio è pesantissimo: un uomo ha perso la vita a seguito di un violento impatto verificatosi nel territorio comunale di Falerna.

​La dinamica

​Secondo le prime ricostruzioni, il sinistro è avvenuto nei pressi del km 362+700. Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, un’autovettura e un mezzo pesante si sono scontrati frontalmente. L’impatto è stato estremamente violento, non lasciando scampo al conducente dell’auto.

​La vittima è un uomo originario di Nocera Terinese. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, giunti sul posto nel giro di pochi minuti, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato purtroppo inutile: l’uomo è deceduto sul colpo a causa delle gravi ferite riportate.

​Disagi alla circolazione

​Per consentire le operazioni di soccorso, la messa in sicurezza dell’area e la rimozione dei veicoli incidentati, il tratto stradale è stato temporaneamente chiuso al traffico in entrambe le direzioni. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le autorità competenti per gestire la viabilità e completare i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica della tragedia.

​Nota: La circolazione è rimasta bloccata per diverse ore, creando rallentamenti lungo l’arteria tirrenica, prima del graduale ripristino della normalità.