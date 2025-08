Tragedia nella notte, scontro tra due auto: morti marito e moglie

Una tragedia si è consumata ieri sera sulla strada provinciale che collega i comuni di Rosarno e San Ferdinando, in provincia di Reggio Calabria. Un gravissimo incidente stradale ha spezzato la vita di due persone, marito e moglie, lasciando la comunità sotto shock.

L’incidente, le cui cause sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine, ha visto lo scontro frontale tra due autovetture. A bordo di una piccola utilitaria viaggiavano Silvia Fiumara e Pasquale Papasidero, entrambi cinquantenni e residenti a Rosarno. Purtroppo, per i due coniugi l’impatto è stato fatale e ogni tentativo di soccorso si è rivelato vano.

Sul luogo del sinistro sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della coppia.

Una terza persona, che si trovava nell’altra auto coinvolta, è rimasta ferita ed è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Polistena per ricevere le cure necessarie.

Oltre ai soccorsi medici, sono giunti sul posto anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’area e le forze dell’ordine, che hanno avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. La strada è rimasta a lungo chiusa per permettere le operazioni di soccorso e gli accertamenti.