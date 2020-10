Tragedia per una giovane coppia di Catanzaro a Firenze, figlio di 2 anni muore colpito da un’auto

Non ce l’ha fatta Leonardo, il bambino di soli 2 anni – compiuti da poco – investito da un’auto ieri pomeriggio nel parcheggio di un condominio a Pelago, in provincia di Firenze. Il piccolo, figlio di una giovane coppia catanzarese trasferitasi da poco in Toscana, è deceduto nella tarda serata di ieri all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze.

Nulla da fare, quindi, dopo il trasporto con l’elisoccorso in ospedale dove era arrivato in condizioni gravissime.

Secondo le prime ricostruzioni il bambino era in bici, in compagnia della madre, quando è stato investito da un’auto di un altro condomino guidata da un 40enne, che stava uscendo dal parcheggio.

Sono adesso in corso le indagini, coordinate dal pubblico ministero Gianni Tei, per capire se ci sono responsabilità o se si è trattato solo di un tragico incidente.