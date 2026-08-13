Tragedia sfiorata a Borgia: il bimbo investito dall’auto del padre è fuori pericolo

​Migliorano in modo significativo le condizioni di salute del bambino di soli quattro anni investito nel pomeriggio di domenica a Borgia, in provincia di Catanzaro.

Il piccolo, attualmente ricoverato presso l’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, è stato ufficialmente dichiarato fuori pericolo dai medici che lo hanno in cura.

​Dopo i primi soccorsi, il paziente era stato trasferito d’urgenza dall’ospedale di Cosenza alla capitale grazie a un volo sanitario dell’Aeronautica Militare, reso necessario dalla gravità del quadro clinico. L’impatto con il veicolo aveva infatti provocato al bimbo importanti lesioni al fegato.

Nelle ultime ore, tuttavia, le notizie giunte dal nosocomio romano hanno portato un forte sollievo: i sanitari hanno escluso la necessità di sottoporlo a un intervento chirurgico, confermando una stabilità generale del quadro clinico.

​Nel frattempo proseguono le indagini per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, alla guida del mezzo ci sarebbe stato il padre del piccolo, che avrebbe colpito accidentalmente il figlio mentre effettuava una manovra.

​Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri della Compagnia di Catanzaro. Per far piena luce sull’episodio, gli investigatori hanno già effettuato dettagliati rilievi fotografici e planimetrici sul luogo dell’investimento ed eseguito specifici accertamenti sull’automobile coinvolta, nell’ottica di ricostruire fedelmente l’esatta traiettoria del veicolo e i momenti immediatamente precedenti all’impatto.