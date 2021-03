Il tragico incidente sul lavoro ieri a Mandaradoni di Limbadi, nel vibonese. A perdere la vita Francesco D’Alessandro, di 72 anni che per cause ancora in corso di accertamento, è precipitato al suolo dopo essere caduto da un’impalcatura mentre stava eseguendo alcuni lavori in una sua proprietà.

Nonostante l’arrivo dell’elisoccorso l’anziano è morto. Sul luogo del tragico incidente i carabinieri della locale Stazione per accertare eventuali responsabilità.