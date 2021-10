Tragedia sul set di un film, Alec Baldwin spara e uccide una donna

Una donna è morta per un colpo d’arma da fuoco sul set del nuovo film di Alec Baldwin “Rust”. Un uomo invece è rimasto gravemente ferito in quello che è stato definito un incidente sul set del film girato al Bonanza Creek Ranch a Santa Fe nel New Mexico.

A quanto pare le due persone sono state colpite da una pistola o un fucile che doveva invece essere caricato a salve. Tmz scrive che a premere il grilletto è stato proprio l’attore, che è anche produttore della pellicola.

Anche Afp conferma che a sparare è stato Baldwin. Secondo il sito la vittima è la direttrice della fotografia del film Halina Hutchins, 42 anni. Il ferito, secondo Vanity Fair, è il regista del film Joel Souza. L’ufficio dello sceriffo di Santa Fe ha confermato la notizia