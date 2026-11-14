​Tragedia sulla SS 107: scontro tra due auto, tre morti e un ferito. Strada chiusa

La strada statale 107 ‘Silana Crotonese’, è provvisoriamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, al km 16,200, a San Fili in provincia di Cosenza, a causa di un incidente.

Nel sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, sono rimasti coinvolti due veicoli. Nell’impatto tre persone sono decedute e un’altra è rimasta ferita..

Sul posto il personale Anas, i Vigili del Fuoco, le Forze dell’Ordine e i soccorsi sanitari, per la gestione della viabilità e per le operazioni di ripristino della circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile.

Il traffico è deviato su strade locali con indicazioni segnalate sul posto.