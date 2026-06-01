Tragedia sulla Statale 106: auto in fiamme in un’area di servizio, 4 morti

Sulla strada statale 106 “Jonica” è temporaneamente chiuso, in entrambe le direzioni, il tratto dal km 394,500 al km 395,200, nel territorio comunale di Amendolara, in provincia di Cosenza, a causa di un veicolo che ha preso fuoco.
L’evento si è verificato al km 395,000, all’interno dell’area di servizio IP presente lungo la statale.
A seguito dell’incendio, le cui cause sono in corso di accertamento, tre persone hanno perso la vita.
Sul posto sono presenti le Forze dell’Ordine, la Polizia Stradale, il personale di Anas e i Vigili del Fuoco per il ripristino della regolare circolazione nel più breve tempo possibile.
+++ AGGIORNAMENTO DELLE 15.50 +++
RIAPERTA LA SS106.
NELL’INCENDIO HANNO PERSO LA VITA QUATTRO PERSONE.