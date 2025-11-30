Tragedia sulla Statale 106: Due vittime in un incidente. Strada chiusa

Grave incidente stradale questa mattina lungo la Strada Statale 106 Radd Jonica, nel territorio comunale di Cassano allo Ionio, in provincia di Cosenza. A causa di un violento scontro che ha coinvolto due veicoli, due persone hanno tragicamente perso la vita.

​L’incidente è avvenuto precisamente al chilometro 25,000 della statale. La dinamica esatta del sinistro è ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti, ma l’impatto è risultato fatale per gli occupanti dei mezzi coinvolti.

​ Ripercussioni sul Traffico

​A seguito della tragedia, il tratto della SS 106 interessato è stato immediatamente chiuso al traffico in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi di rito.

​Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti:

​Le Forze dell’Ordine per i rilievi e la gestione della sicurezza;

​Il personale del 118 che ha purtroppo solo potuto constatare il decesso delle vittime;

​Le squadre dell’Anas per la gestione dell’emergenza e il ripristino della viabilità.

​Si raccomanda agli automobilisti in transito di seguire le deviazioni e percorsi alternativi indicati in loco e di prestare la massima attenzione. Le squadre stanno operando per riaprire l’arteria stradale nel minor tempo possibile.

+++ AGGIORNAMENTO DELLE ORE 11.00+++

RIAPERTA LA SS106 RADD JONICA A CASSANO ALL’IONIO (CS).

NEL SINISTRO, DUE PERSONE HANNO PERSO LA VITA E SEI SONO RIMASTE FERITE.