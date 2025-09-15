Tragedia sulla Statale 106, muore un 60enne a Badolato

Un’altra vita spezzata, un altro lutto che si abbatte sulla tristemente nota Statale 106. La “strada della morte”, come viene chiamata da anni, ha mietuto un’altra vittima, il sessantenne Giuseppe Gallelli, deceduto in un incidente stradale avvenuto sabato sera nel territorio di Badolato.

​L’uomo, residente nella zona, stava percorrendo la Statale 106 a bordo del suo scooter, diretto verso Soverato. Per cause ancora da accertare, il mezzo ha improvvisamente perso stabilità e ha sbandato, facendo rovinare a terra il conducente. Nonostante il tempestivo arrivo dei soccorsi, per Gallelli non c’è stato nulla da fare: la caduta si è rivelata fatale.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Soverato, che hanno immediatamente avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

L’area è rimasta interdetta al traffico per diverse ore per consentire alle forze dell’ordine di svolgere il proprio lavoro. Gli automobilisti sono stati deviati su percorsi alternativi, tra cui la strada sottostante il ponte Gallipari.

​La salma della vittima è stata trasferita in attesa di un’autopsia, disposta dal magistrato, che aiuterà a far luce sulle circostanze del decesso. L’ennesima tragedia su questo tratto di strada riaccende il dibattito sulla sicurezza e sulle misure necessarie per prevenire ulteriori incidenti.