Tragedia sulla Statale 106 nel catanzarese: scontro tra tir e due auto, un morto e un ferito

A causa di un incidente, è temporaneamente chiusa la strada statale SS 106 “Jonica”, al km 214,400, in entrambe le direzioni, a Belcastro in provincia di Catanzaro.

Il sinistro le cui cause sono in corso di accertamento, ha coinvolto un mezzo pesante e due autovetture. Nell’impatto, una persona ha perso la vita e un’altra è rimasta ferita.

Sul posto sono presenti le squadre Anas, i Vigili del Fuoco, e l’elisoccorso del 118 per la gestione dell’evento e il ripristino della regolare circolazione nel piu’ breve tempo possibile.