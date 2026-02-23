Tragedia sulla Statale 106: perde la vita un avvocato di 49 anni

Ancora sangue sulle strade calabresi. Un tragico incidente stradale ha sconvolto la comunità nella tarda serata di ieri, intorno alle 22:30, lungo la Statale 106 Jonica. A perdere la vita è stato I. N., noto avvocato di 49 anni.

​La dinamica dell’incidente

​Secondo le prime ricostruzioni, il sinistro è avvenuto nei pressi dell’imbocco della rotatoria in località Seggio a Corigliano-Rossano. L’avvocato viaggiava a bordo della sua motocicletta quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità, ha perso il controllo del mezzo.

​L’impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo al professionista. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato purtroppo vano: i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso sul colpo.

​Indagini in corso

​Sul luogo della tragedia sono intervenute prontamente le forze dell’ordine per effettuare i rilievi planimetrici e gestire la viabilità, pesantemente rallentata per consentire le operazioni di messa in sicurezza dell’area.

​Resta ora da chiarire se l’incidente sia stato causato da un malore, da un guasto meccanico o da una fatale distrazione. Al momento non sembrerebbero coinvolti altri veicoli, ma gli inquirenti stanno vagliando ogni ipotesi.

​Il cordoglio della comunità

​La notizia della scomparsa di I. N. si è diffusa rapidamente, lasciando nel dolore colleghi e amici. Stimato professionista del foro locale, l’avvocato era conosciuto per la sua dedizione al lavoro e la sua profonda umanità. La sua scomparsa riaccende prepotentemente il dibattito sulla pericolosità della Statale 106, tristemente nota come la “strada della morte”.