Tragedia sulla Statale 106: scontro tra auto e scooter, muore un 25enne di Siderno

Ancora un grave incidente lungo le strade della Calabria. La notte scorsa, un tragico impatto avvenuto sulla Statale 106, alla periferia di Riace, è costato la vita a un giovane di 25 anni residente a Siderno.

​Il ragazzo si trovava alla guida del suo scooter quando, per dinamiche ancora in corso di accertamento, si è scontrato violentemente con un’automobile.

La gravità del sinistro è apparsa subito evidente: le ferite e le lesioni riportate nell’impatto si sono rivelate troppo gravi, rendendo inefficace ogni tentativo di rianimazione da parte del personale sanitario del 118, giunto tempestivamente sul posto.

​Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Roccella Jonica per effettuare i rilievi di rito e gestire la viabilità. Spetterà ai militari ricostruire con precisione l’esatta sequenza dei fatti ed individuare eventuali responsabilità.

Per consentire tutti gli accertamenti del caso, la Procura della Repubblica di Locri, che coordina le indagini, ha disposto il sequestro preventivo dei due veicoli coinvolti. La comunità della Locride si stringe nel dolore per l’ennesima giovane vita spezzata su quel tratto stradale.